Море цветов и интим в ванной: как провели романтический отпуск Петросян и Брухунова

После свадьбы Евгений Петросян и Татьяна Брухунова все никак не могли отправиться на медовый месяц, потому что были заняты работой и прочими неотложными делами. Но для супругов все же наступило долгожданное время, когда они смогли улететь в теплые края. Для романтического отпуска они выбрали Дубай. Тему обсуждает Пятый канал.
Татьяна сразу поделилась с подписчиками, что это была ее давняя мечта – провести время в солнечном арабском городе. Чтобы справиться со стрессом после перелета, она ест сладкое. Тогда она взяла эклеры.
После Татьяна и Евгений Ваганович начали радовать поклонников интересными снимками с пляжа. Брухунова позировала в игривом купальнике, а юморист предпочел выложить снимок с голым торсом.
На отдыхе пара отметила праздник – 31-летие Татьяны. Чтобы исполнить еще одну мечту своей молодой супруги, Петросян повел ее в знаменитый парк цветов, который занимает площадь в семь гектаров.
В один из дней Татьяна, видимо, захотела сделать своему мужу приятное. В "Сторис" она показала, как бросает лепестки в ванную, явно намекая на интимное продолжение.
К слову, остановились молодожены в одном из отелей крупной корпорации Палм-Джумейра. Такие апартаменты – удовольствие не из дешевых. Сразу понятно, Евгений Ваганович достаточно потратился. Если вспомнить, что перелет в бизнес-классе из Москвы в Дубай на двоих обходится в 200 тысяч рублей, то можно сделать выводы, что Петросяну нужно как можно быстрее продолжить зарабатывать.
Однако о своем материальном состоянии Евгений Ваганович может не беспокоиться, если ему удастся отсудить у бывшей жены, Елены Степаненко, часть имущества. Слушания по данному делу до сих пор продолжаются.
Напомним, недавно у Петросяна и Брухуновой родился наследник. Ребенка выносила суррогатная мать.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Как коронавирус на вас повлиял?
Ушел от меня из-за ребенка
Длинные волосы в 50
Обращение президента к народу
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные