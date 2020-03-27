Море цветов и интим в ванной: как провели романтический отпуск Петросян и Брухунова

Недавно Евгений Петросян вернулся со своей женой из ОАЭ. Сейчас они, сидя на карантине, скорее всего, с улыбкой пересматривают фотографии из путешествия. Впрочем, этим занимаются и некоторые поклонники, которые пристально следят за личной жизнью супругов.

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