"Убейтесь об стену!": Гузеева взбешена из-за пандемии коронавируса

Но, естественно, мало кто прислушивается к этим рекомендациям. Ларису Гузееву, которая накануне выбралась в центр столицы, чтобы решить рабочие вопросы, взбесил этот факт.
Телеведущая поехала в город на личном автомобиле. Она постаралась максимально изолироваться от людей.
Но то, что она увидела, повергло ее в шок. Граждане спокойно гуляют, собираясь большими компаниями, хотя было публично заявлено о соблюдении необходимой дистанции. При этом на улицах можно лицезреть представителей всех возрастов.
"Меня разрывает: я только что вернулась из города, а там яблоку негде упасть. Я боялась стекло в машине открыть, а вы что делаете? Гуляют и дети, и взрослые, и старики. Ну, не нравится вам жить – убейтесь об стенку", – высказалась Гузеева в своем "Инстаграм"-аккаунте.
Подписчики звезды разбились на два лагеря. Одни целиком и полностью поддерживают позицию Ларисы. Люди недоумевают, почему некоторым так сложно самоизолироваться, чтобы поскорее избавиться от опасного коронавируса.
Другие, в свою очередь, возмущены заявлением о карантине. Они протестуют и категорически отказываются сидеть дома.
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