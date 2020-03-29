"Убейтесь об стену!": Гузеева взбешена из-за пандемии коронавируса

В стране объявлен режим карантина в связи с пандемией коронавируса. Правительство призывает граждан не выходить из дома, чтобы остановить распространение болезни.

Но, естественно, мало кто прислушивается к этим рекомендациям. Ларису Гузееву, которая накануне выбралась в центр столицы, чтобы решить рабочие вопросы, взбесил этот факт.

Телеведущая поехала в город на личном автомобиле. Она постаралась максимально изолироваться от людей.

Но то, что она увидела, повергло ее в шок. Граждане спокойно гуляют, собираясь большими компаниями, хотя было публично заявлено о соблюдении необходимой дистанции. При этом на улицах можно лицезреть представителей всех возрастов.

"Меня разрывает: я только что вернулась из города, а там яблоку негде упасть. Я боялась стекло в машине открыть, а вы что делаете? Гуляют и дети, и взрослые, и старики. Ну, не нравится вам жить – убейтесь об стенку", – высказалась Гузеева в своем "Инстаграм"-аккаунте.

Подписчики звезды разбились на два лагеря. Одни целиком и полностью поддерживают позицию Ларисы. Люди недоумевают, почему некоторым так сложно самоизолироваться, чтобы поскорее избавиться от опасного коронавируса.

Другие, в свою очередь, возмущены заявлением о карантине. Они протестуют и категорически отказываются сидеть дома.



