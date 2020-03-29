Закрутившая новый роман Милявская заговорила о ЗАГСе

Процесс по разводу певицы Лолиты Милявской с супругом Дмитрием Ивановым пока не завершен. Судебное заседание отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Однако артистка не расстраивается: отношения с бывшим супругом для нее пройденный этап. Певица рассказала, что уже встретила нового спутника – состоятельного бизнесмена. Они стараются проводить все свободное время вместе.
"Мы общаемся по телефону, в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят. А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга", – рассказала Лолита Милявская в интервью "Новому Радио".
Однако пока звезда не спешит переехать к новому возлюбленному. Певица очень любит свою квартиру и психологически не готова к тому, чтобы "мотаться с сумкой туда-сюда".
Заговорила Лолита Милявская и о ЗАГСе. Артистка отметила, что ее все устраивает в нынешних отношениях, однако о новом браке она пока не думает. "Мы взрослые люди, пока нам хорошо так", – приводит ее слова StarHit.
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