"Решила уехать в Норвегию": на Голубкину накинулись за ее безрассудство во время пандемии

Актриса Мария Голубкина получила огромное количество критики из-за ее недавнего прямого эфира. Она сообщила, где собирается переждать пандемию коронавируса.

Мария Голубкина очень активна в своем инстаграм-аккаунте. Она регулярно публикует видео и проводит в прямые эфиры, где обсуждает последние новости. Недавно она вышла на связь с подписчиками и рассказала, что решила переждать пандемию в Норвегии. Поклонники ее не поняли. "Вы с ума сошли?", "Вы бессмертная?", – написали они. Даже Эвелина Бледанс отметилась, спросив: "Ты уехала?!".

Беспокойство вполне понятно. Ведь в Норвегии сейчас достаточно много заболевших. Даже больше, чем в России. Там количество зараженных COVID-19 превысило 3,7 тысяч. Кроме того, авиасообщения между странами с 27 марта временно приостановлены.

Оказалось, актриса пошутила. Это поняли лишь самые внимательные подписчики. Местность и архитектура, которые были видны за Марией во время эфира – это гостиничный комплекс, находящийся под Рязанью. Это место, действительно, называют "маленькой Норвегией".

Однако шутка некоторым пользователям Сети не понравилась. Они назвали это издевательством и покинули трансляцию.