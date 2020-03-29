"Решила уехать в Норвегию": на Голубкину накинулись за ее безрассудство во время пандемии

Мария Голубкина очень активна в своем инстаграм-аккаунте. Она регулярно публикует видео и проводит в прямые эфиры, где обсуждает последние новости. Недавно она вышла на связь с подписчиками и рассказала, что решила переждать пандемию в Норвегии. Поклонники ее не поняли. "Вы с ума сошли?", "Вы бессмертная?", – написали они. Даже Эвелина Бледанс отметилась, спросив: "Ты уехала?!".
Беспокойство вполне понятно. Ведь в Норвегии сейчас достаточно много заболевших. Даже больше, чем в России. Там количество зараженных COVID-19 превысило 3,7 тысяч. Кроме того, авиасообщения между странами с 27 марта временно приостановлены.
Оказалось, актриса пошутила. Это поняли лишь самые внимательные подписчики. Местность и архитектура, которые были видны за Марией во время эфира – это гостиничный комплекс, находящийся под Рязанью. Это место, действительно, называют "маленькой Норвегией".
Однако шутка некоторым пользователям Сети не понравилась. Они назвали это издевательством и покинули трансляцию.
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