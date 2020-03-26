Звезда "Дома-2" неожиданно раскрыла состояние страдающего от коронавируса Лещенко

Экс-участница "Дома-2" Анастасия Киушкина по возвращению из Франции сразу решила самоизолироваться, однако потом у нее проявились симптомы, которые обычно бывают при коронавирусе. Тест дал положительный результат, и Анастасия стала еще одним пациентом больницы в Коммунарке.
Недавно туда же попал народный артист России Лев Лещенко. У него обнаружили COVID-19 после того, как он похвастался совместным снимком с женой из Италии в "Инстаграм". Позже в СМИ появилась информация о тяжелом состоянии певца из-за оттека легких. Вся Россия стала молиться за здоровье Льва Валерьяновича.
Внезапно Анастасия поделилась информацией в своем инстаграм-аккаунте. Оказывается, здоровье у артиста хорошее. Впрочем, и сама Киушкина чувствует себя гораздо лучше.
"Зашел врач и сказал: "У Лещенко хорошее состояние, а у тебя еще лучше. Готовься к выписке", – написала она в "Сторис".
Напомним, сейчас в Коммунарке находятся несколько сотен заразившихся коронавирусом. Недавно их навещал президент России Владимир Путин. По данным на 26 марта, в России порядка 840 людей, у которых обнаружили COVID-19. Скончались из-за коронавируса два жителя страны.
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