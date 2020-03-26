Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало

Ольга Бузова стала новой гостьей ютуб-программы "Алена, блин!". Популярная певица откровенно призналась в манипуляциях со своим телом.

Девушка рассказала про страшный период в жизни, когда была готова изменить в себе практически все. После расставания с Дмитрием Тарасовым у ведущей "Дома-2" было огромное количество комплексов. Звезда пыталась найти причину своих неудач в личной жизни и думала, что, если что-то увеличит или уменьшит в своем теле, станет счастливой.

Ольга Бузова призналась, что футболист неоднократно склонял девушку к пластике. "Всю жизнь во время брака мне говорили, что у меня маленькая грудь: "Вот было б классно, если б ты сделала сиськи", – цитирует Тарасова девушка. Как отметила звезда, в настоящее время она осознала, что подобные просьбы от мужа – повод усомниться в искренности чувств партнера. "Уже тогда можно было бы просто бежать, потому что если мужчина любит, то он любит", – уверена Бузова.

Ольга призналась, что была в панике, когда все потеряла. Она искала простой способ успокоиться, поэтому решила увеличить грудь.

"Вот я волосы обстригла, покрасилась, и мне было мало", – делится певица.

Артистка была записана на пластику в петербургскую клинику – 2 января 2017 года она планировала сделать операцию. Однако в итоге девушка не поехала. "Меня остановило осознание, что я не хочу этого делать, что я люблю свою грудь, что этим уже ничего не вернешь. Агония. Я была в агонии тогда", – заявила Ольга Бузова на шоу "Алена, блин!".

"Девочки, такой совет: если мужики говорят вам: "Иди увеличь сиськи или вставь жопу, или накачай себе губы", просто можно и в глаз дать, реально. Сразу от таких мужчин надо уходить", – дала напутствие певица.