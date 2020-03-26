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Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова стала новой гостьей ютуб-программы "Алена, блин!". Популярная певица откровенно призналась в манипуляциях со своим телом.

Продолжение: Бузова готовится к рождению ребенка
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Девушка рассказала про страшный период в жизни, когда была готова изменить в себе практически все. После расставания с Дмитрием Тарасовым у ведущей "Дома-2" было огромное количество комплексов. Звезда пыталась найти причину своих неудач в личной жизни и думала, что, если что-то увеличит или уменьшит в своем теле, станет счастливой. 

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Беременна? Бузова спровоцировала новую волну слухов

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова призналась, что футболист неоднократно склонял девушку к пластике. "Всю жизнь во время брака мне говорили, что у меня маленькая грудь: "Вот было б классно, если б ты сделала сиськи", – цитирует Тарасова девушка. Как отметила звезда, в настоящее время она осознала, что подобные просьбы от мужа – повод усомниться в искренности чувств партнера. "Уже тогда можно было бы просто бежать, потому что если мужчина любит, то он любит", – уверена Бузова. 

Ольга призналась, что была в панике, когда все потеряла. Она искала простой способ успокоиться, поэтому решила увеличить грудь.

"Вот я волосы обстригла, покрасилась, и мне было мало", – делится певица.

Артистка была записана на пластику в петербургскую клинику – 2 января 2017 года она планировала сделать операцию. Однако в итоге девушка не поехала. "Меня остановило осознание, что я не хочу этого делать, что я люблю свою грудь, что этим уже ничего не вернешь. Агония. Я была в агонии тогда", – заявила Ольга Бузова на шоу "Алена, блин!".

"Девочки, такой совет: если мужики говорят вам: "Иди увеличь сиськи или вставь жопу, или накачай себе губы", просто можно и в глаз дать, реально. Сразу от таких мужчин надо уходить", – дала напутствие певица.

Автор: 26 марта 2020, 17:25

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ГАЛИНА ЛУКАШЕВИЧ
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Артистка.... девушка....улыбнуло!
гость
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Можно подумать,что кроме Тарасова никто не говорил, просил,смеялся над плоской,чтобы Бузова увеличила грудь Она говорит "красиво",что никогда не будет исправлять у себя ничего,хотя всё лицо переделала, есть в интернете фото до и после ,а все нагло отрицает,также с грудью,что не будет делать,а сделала врушка Зато каждый месяц ходит беременной, с животиком АЖ с января ,а все куда то исчезает? Хорошая пердушка
гость
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ГОЛУБОЙ АНТОН ВЕРНИ ПРАВО ПИСАТЬ В ЯНДЕКСе Боишься моей правды,а ведь теперь буду писать везде и всюду,что ты голубой Ты тварь ,мешаешь писать и я буду вредной
гость
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Когда Бузова пишет, уже более трех лет, о Тарасове и наезжает на него ,всегда ,ещё раз, убеждаешься,что Бузова психически больная СКОЛЬКО можно?? её надо брать в психушку без предварительных анализов,тестов она точно клиент этого заведения Сколько разводов и таких,как она ,но это экземпляр дура из дур Просто злится,что после развратной молодости не может иметь детей,а у Тарасова ,который любит их уже три девочки ,а эта раздвигала ноги перед каждым в притоне ,инвалид ,а не баба
гость
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Калугина ,сколько получила за эту писульку о дебилке Бузовой?
гость
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Да эта идиотка все лицо переделала ,волосы нарастила,так,что облысела ,видели на фото дыры без волос, да и грудь поднакачивает,сейчас появилась услуга увеличить грудь без разрезов ВСЁ у этой страшной сделано ,переделано ДА ещё стараются фотошопами исправлять,разглаживать кожу от целлюлита,а так насмотрелись на Бабу Ягу в Куршавели ,на лицо страшно смотреть,а в Таиланде целлюлит на попе, с кулачок СПАСИБО Дави за то, что узнали какая страшная Бузова
гость
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<цензура> Бузова опять с больной головой наезжает на Тарасова он хотел и теперь понятно какой он ДА тебе тупица со всех сторон говорили про плоскую грудь, все твои люди Он значит один виноват и просил,а как же фанаты?Они все в один голос писали говорили,что пора увеличить грудь,а то совсем на мужика похожа Ну дура эта Бузова,а кто пишет совсем ничего не знает и не понимает Заплатили за эту чушь и старается пишет про дебильную Бузову
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