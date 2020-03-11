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Бузову сравнили с "портовой девкой" после попытки повторить за Волочковой

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова шагнула на территорию знаменитой балерины Анастасии Волочковой. Поп-дива выложила похожий снимок. 
прочитано 768 раз

Многие помнят знаменитые фотографии Анастасии Волочковой из бани. Камин, дрова, пар, шпагат – есть все для множества лайков. Однако телеведущая Ольга Бузова решила отнять хлеб у балерины и разместила похожий снимок в своем инстаграм-аккаунте. Правда, без шпагата.

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Певица показала, как провела время вечером 10 марта. На фото видно, что Бузова лежит в удобном кресле у камина. Скорее всего, снимок сделал возлюбленный звезды Давид Манукян. Судя по "Сторис" блогера, отдыхали они вместе.

"Как говорится, "кто сегодня парится, тот не старится" Банька, свежий воздух, раки... кайф. Аааабстановка по кайфу (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок Бузова.

Многие подписчики согласились с Ольгой и поздравили ее с легким паром. Но нашлись и те, кто припомнил ей старые огрехи.
"Отволохали на сцене, как последнюю портовую девку, конечно надо отпариться, отмыться! Как такую вообще к детям подпускают? (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написал один из поклонников певицы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Отметим, что 10 марта Ольга и Давид хотели отправиться в Париж на концерт Мадонны. Звезда рассказывала, что забронировала столик в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Однако планам влюбленных не суждено было сбыться. Франция попала в список нежелательных стран для посещения из-за эпидемии коронавируса.

Автор: 11 марта 2020, 09:04

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какая она в <цензура>..у поп дива?Тупое криворожденное чмо,а не дива!
1

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