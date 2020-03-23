"Муж и жена": Бузова заинтриговала новым статусом и кольцом с огромным бриллиантом

Певица похвасталась в Сети сюрпризом, который ей устроил молодой человек. Давид Манукян, известный как DAVA, украсил офис любимой воздушными шарами и преподнес девушке огромный букет. Несмотря на то, что звезда делится с подписчиками почти каждым своим шагом, возможно, в этот раз она все же оставила за кадром кое-что важное.
Фолловеров заинтриговали два момента. В одной из "Сторис" Ольга Бузова подписала кадры с возлюбленным следующим образом: "Муж и жена – одна сатана". А уже через несколько часов "засветила" в зеркале лифта кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
"Сердце забилось так сильно, когда я вошла, и увидела сюрприз от него ... я знала с первой секунды ... что это ты – мой родной (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – загадочно написала певица под фотографией с букетом.
Неужели Ольга Бузова тайно вышла замуж? Уже несколько месяцев звезда напрямую не отвечает на вопросы о браке. Возможно, девушка решила отказаться от пышной свадьбы, ведь у нее одна уже была – с футболистом Дмитрием Тарасовым.
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