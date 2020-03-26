"Я в шоке от людей": Бородина взорвалась из-за наглой выходки

Ситуация произошла на днях в Ярославле. Водитель автомобиля не пропустил реанимационную машину с маленьким ребенком. Мужчина перекрыл движение на дороге. Был слышен плач ребенка, которому медики оказывали помощь. Водитель решился пропустить реанимобиль лишь тогда, когда ему напомнили об ответственности за непропуск скорой помощи.
История возмутила общественность. Многие пользователи Сети ополчились на мужчину. Высказаться решила и Ксения Бородина. Телеведущая сделала публикацию в своем инстаграм-аккаунте. Она возмущена поступком водителя и считает, что его лучше посадить в тюрьму.
"Я вот в шоке от людей! Вот истинное отношение к окружающим", – написала Бородина.
Напомним, сейчас Ксения находится дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Недавно она рассказала, что у нее начались панические атаки из-за ситуации в стране и мире. Ее беспокоит, что жизнь, которая была всегда распланирована, сейчас окутана неопределенностью.
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