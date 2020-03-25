"Спасибо, в другой раз": коллеги отказались целоваться с Панайотовым

Кто бы мог подумать, что фестиваль "Жара", который 14 марта проходил на модном сочинском курорте Красная Поляна, станет последним масштабным музыкальным и светским мероприятием весны! Григорий Лепс, Жасмин, Сергей Лазарев пели и плясали перед полным залом. Тогда еще никто не знал, что через пару дней все отменят, закроют и объявят карантин. Вот и Александр Панайотов не относился всерьез к угрозе, о чем рассказал корреспонденту "Дни.ру".

"Я не верю, если честно, в коронавирус. Считаю, что это раздутая история, – признавался в Сочи Александр Панайотов. – Медицинские маски есть дома, но я их не ношу. Правда, за кулисами артисты теперь отказываются целоваться, как прежде, отстраняются. Мол, нет-нет, спасибо, в другой раз".

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Сегодня у Панайотова, как и у всех артистов, отменились концерты, гастроли, встречи. Но певец не унывает и радуется возможности провести больше времени дома, отдохнуть, отоспаться.

Ранее в интервью "Дни.ру" он заявил, что не огорчился тому, что не его выбрали для представления России на юбилейном "Евровидении". "Если в этом году едет Little Big, значит, так правильно и так нужно, – пояснил музыкант. – Может быть, меня Бог отвел в связи с этими коронавирусом, повсеместной эпидемией и карантином. Представляете, если бы меня выбрали, а конкурс отменился?! Вот это был бы провал. Так что все к лучшему".

Конкурс, как известно, отменили – миру не до концертов. Но Александр Панайотов верит, что скоро все наладится. В социальных сетях он радует поклонников солнечными снимками, хорошим настроением и позитивом, как и подобает настоящему артисту.