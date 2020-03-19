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Больше, чем у Пугачевой: назван размер пенсии Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисты балета выходят на пенсию в 35 лет. Анастасии Волочковой уже 44. Но пенсию она оформить не может из-за многолетней тяжбы с Большим театром. Теперь, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки.
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"Большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли так и осели, не дойдя до меня. Театр провернул какую-то аферу с моими деньгами и заблокировал все мои счета и деньги, заработанные за пять лет. Но я выиграла судебный процесс, доказала, что меня уволили из Большого не потому, что я большая и толстая, а потому, что коррупция и деньги начали вмешиваться в репертуарную политику театра. Я помню тот момент, когда меня с приставами возвращали меня на мое рабочее место, а это моя гримерная комната. Прошло 16 лет, и теперь сотрудники банка увидели эту историю, разыскали суммы и вернули мне средства", – заявила Анастасия Волочкова в интервью "КП".

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Корреспондент "Дни.ру" порадовался за балерину и расспросил ее о дальнейших шагах по борьбе за восстановление справедливости. Ведь теперь надо оформить положенную пенсию.

"Я ни с кем не сужусь, как писали ранее некоторые СМИ, я всего лишь дала задание своему юристу собрать документы, которые необходимы в этом случае, – пояснила балерина. – Я ведь служила не только в Большом, а и в Мариинском театре, и в театре Юрия Григоровича в Краснодаре. Горжусь своими ролями и вкладом в балет".

Размере своей будущей пенсии Волочкова пока не знает. "Я вообще не думала заниматься пенсией, но из тех же СМИ узнала, что она мне положена уже давно, – говорит Анастасия. – Пока идет сбор документов и бумажная волокита".

"Дни.ру" посчитали, сколько может получать Волочкова. Прожиточный минимум пенсионера в Москве по состоянию на 1 января 2020 года составлял 12578 рублей. Кроме этого, Волочковой при достижении пенсионного возраста положена доплата за звание "Заслуженной артистки России". Согласно постановления Правительства Москвы от 31 октября 2017 г. N 805-ПП "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат", "Народные" и "Заслуженные" получают по 30 тысяч в месяц.

Нельзя забывать и про накопительную часть пенсии. Анастасия Волочкова работала в театре в годы "развитого капитализма". Она была высокооплачиваемой артисткой в Пенсионный фонд шли большие отчисления. Это не Алла Пугачева, которая свою пенсию заработала в советские годы, когда артисты еще не получали миллионов.

У той же Аллы Борисовна пенсия, с учетом "чернобыльских" доплат, составляет 47 тысяч в месяц. У Волочковой же по всем подсчетам она должна быть не менее 50. 

Но для получения ее балерине надо как минимум забрать из отдела кадров Большого театра свою трудовую книжку, но пока, как рассказала Волочкова, документ ей не отдают...

Автор: 19 марта 2020, 09:54
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