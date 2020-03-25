За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка

Новое фото Елены Степаненко, появившееся в Сети, взволновало ее бывшего мужа Евгения Петросяна. 74-летний юморист сильно возмущен.

На пресловутом фото, так возмутившем Евгения Петросяна, запечатлена похудевшая и словно помолодевшая Елена Степаненко вместе с поющей ведущей, звездой скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой. Оля оказалась гостьей нового шоу Елены "Еще не вечер", которое будет транслировать "вторая кнопка".

Однако 74-летний юморист обратил внимание не на дам, а на статуэтку, расположенную на столе. Оказывается, этот серебристый с золотом козлик – часть имущества Петросенко (так за глаза называют в Сети бывших супругов), которое те не могут поделить уже больше года.

Представитель юмориста, адвокат Сергей Жорин, сообщил, что это изделие Евгений Петросян покупал лично на фабрике в Израиле. По его словам, работа именитого мастера обошлась артисту в две с половиной тысячи долларов. Фигурка находилась в квартире в Зачатьевском переулке, которую после расставания с мэтром заняла Степаненко. Впрочем, туда периодически наведывается и Петросян, чтобы забрать кое-какие вещи.

По словам Жорина, артистка пускает бывшего мужа чуть ли не с боем. "Она каждый раз чуть ли не обыскивает его на выходе, а сама, получается, втайне выносит из дома дорогие раритетные вещи", – заключил адвокат. Он дал понять, что такое положение дел не устраивает юмориста.

"Оценка имущества еще не окончена, и Евгений Ваганович опасается, что бывшая жена его попросту разбазарит. Кто знает, куда делась эта статуэтка, может, Степаненко ее Бузовой подарила? И на месте ли все остальные вещи?" – цитирует юриста сайт "Комсомольская правда".

Ранее появилась информация о том, что у Евгения Петросяна и его новой жены, 31-летней Татьяны Брухуновой, родился ребенок. Однако рожала не сама Таня, а суррогатная мать. Когда журналисты попытались выяснить подробности у юмориста, тот отказался комментировать, сказав, что не желает, чтобы это обсуждали.

Брухунова же призвала успокоиться, намекнув на то, что информация не соответствует действительности. Судя по некоторым пабликам в "Инстаграм", в Дубае, где якобы появился на свет малыш, пару видели в сопровождении молодой беременной женщины.