"Поза явно не для пожилых": Успенская без белья повисла на Меладзе

Любовь Успенская любит эпатировать публику. На этот раз звезда решила использовать для этих целей Валерия Меладзе.

65-летняя Любовь Успенская выложила в своем Инстаграм откровенный снимок в Валерием Меладзе. Звезда в весьма коротком платье закинула на певца ногу. При этом Меладзе не растерялся и положил руку на бедро королеве шансона.

Снимок был сделан в кулуарах празднования 10-летия Crocus City Hall. В Сети запруживали – что теперь скажет супруга музыканта экс-солистка "ВиаГры" Альбина Джанабаева. Не на шутку обеспокоился Телеграм-канал Dark Cosmo, напомнив, что буквально на днях Успенская сделала громкое заявление – артиста призналась, что никогда не носит нижнее белье.

Так, по словам Успенской, она покупает себе красивое белье, но все трусы и лифчики лежат у нее дома в шкафу. "Главное, чтобы этот факт теперь не дошёл до Альбины Джанабаевой", – беспокоится автор канала.

К слову, в комментариях подписчики в основном оставляли положительные отзывы, отмечая, что Успенская "еще огонь" и вообще "хороша и телом и душой". Но некоторых все же фото не впечатлило. Так, один из фанатов отметил, что такая поза "явно не для пожилых", а блогер Лена Миро, разместив фотографию Меладзе и Успенской в своем Телегам-канале, заметила, что у певца такое лицо, как будто его сейчас вырвет.

"Впрочем, тут бы любой не удержался от рвотных позывов -– 70-летняя пьяная бабка на тебя ногу закинула", – язвительно заметила Миро.

