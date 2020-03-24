"Какая растяжка": 73-летняя Тарасова решила переплюнуть Волочкову

Выставлять фото с раздвинутыми ногами всегда была прерогатива Анастасии Волочковой. Но с ней, оказывается, еще может посоревноваться Татьяна Тарасова, которая посвятила жизнь тренерской карьере.
Оказалось, что снимок сделан давно, в США. В комментариях отметился фотограф, который запечатлел Татьяну в таком положении. Восторженные отзывы оставили и поклонники. "Какая растяжка", "Так держать!", "А мне 68 лет, да и на шпагате я сижу", "Я вами восхищаюсь", – написали фолловеры.
Также Тарасова решила обратиться к подписчикам и поговорить о важности карантина из-за сложившейся ситуации в мире. Тренер уверена, что самоизоляция – это прекрасная возможность посвятить себя семье, уборке дома, чтению и другому развитию. Она посоветовала россиянам больше времени уделять спорту.
"Если у вас в доме есть три ступеньки, уже можно придумать массу упражнений", – считает Татьяна.
Тарасова выразила надежду, что в скором времени ситуация в мире улучшится, и все смогут свободно работать, посещать театры и гулять.
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