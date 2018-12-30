Брыльская дала по рукам очарованному Боярскому

Михаил Боярский признался, что был влюблен в польскую актриса после выхода картины Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Однако Барбара Брыльская отвергла его ухаживания.

Актеры приняли участие в съемках программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Вместе с ведущими и другими участниками они обсудили, как будут отмечать предстоящий праздник. Боярский сообщил, что отметит Новый год в кругу семьи, а Барбара рассказала, что проведет праздник в "белом зале", чем привела присутствующих в недоумение. Позднее звезда пояснила, что это словосочетание означает спальную комнату.

Разговор зашел и о главных новогодних картинах. Михаил признался, что испытывал сильные чувства к звезде ленты "Ирония судьбы, или С легким паром!". "Фильм не произвел на меня впечатления. Я что, мужиков в бане не видел?! А вот Барбара – совсем другое дело. Таких женщин не каждый день встретишь. Но я был так красиво отшит ею. Только благородная женщина может так изысканно укусить, унизить, в то же время давая шанс на встречу в будущем", – вспоминает Боярский.

Кинооператор Вадим Алисов добавил, что вся съемочная группа была очарована польской актрисой. Все смотрели на нее в первую очередь как на красивую женщину. "Как-то она переодевалась, а рядом проходил осветитель, который решил заглянуть к ней. Брыльска повернулась и сказала ему: Закрой дверь, а то перестанешь смотреть на жену", – передает его слова "Starhit".