У звезды "Иронии судьбы" Барбары Брыльской обнаружили рак

По слухам, у Барбары Брыльской рак языка. Знаменитость призналась, что больше всего мечтает о крепком здоровье.
О страшном диагнозе артистка говорить не любит. Она отметила, что медики дают хорошие прогнозы, связанные с ее состоянием, но нужно время.
Барбара Брыльска обратилась к поклонникам, предложив пожелать ей сил и крепкого здоровья, передает StarHit. Подробности о своем состоянии кинозвезда раскрывать не стала.
У Барбары Брыльской есть и серьезные проблемы со спиной. Ранее актриса жаловалась, что из-за радикулита пришлось нанять сиделку. Знаменитость живет с семьей в Варшаве и на публике появляется редко.
Помимо помощницы, о Барбаре Брыльской заботятся сын Людвиг и его жена. Наследник артистки имеет свой бизнес – небольшой автосервис.
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