У Петросяна и Брухуновой родился ребенок

В жизни Евгения Петросяна особая радость. Сообщается, что у 74-летнего юмориста появился ребенок.

В начале марта Татьяна Брухунова и Евгений Петросян уехали в Дубай. Прославленный артист и его молодая супруга с завидной регулярностью делились с многочисленными поклонниками подробностями своего роскошного отдыха. Дошло до того, что обычно скромная и сдержанная 30-летняя Таня продемонстрировала свои прелести в купальнике.

А вот о самом важном пара так и не сообщила. Оказывается, еще 13 марта в одном из ведущих медицинских центров на свет появился первый общий ребенок супругов. Малыш родился благодаря суррогатной матери, компетентно сообщает телеграм-канал "НеМалахов".

Источник передает, что счастливые Татьяна и Евгений объявили о событии только самым близким людям, причем пол новорожденного они тщательно скрывают.

Интересно, что в Сети долго муссировались слухи об интересном положении Татьяны Брухуновой, однако, если информация верна, очевидно, что молодая жена по какой-то причине (возможно, даже по медицинской) отказалась сама рожать 74-летнему Евгению Петросяну. К счастью, юморист оказался человеком прогрессивных взглядов и решился на суррогатное материнство. А может быть, его обнадежил пример 80-летнего актера Эммануила Виторгана, у которого благодаря сурмаме на свет появилось аж двое детей.

Кстати, недавно на шоу у бывшей жены Евгения Петросяна Елены Степаненко поинтересовались, как она относится к тому, что ее экс-супруг может снова стать отцом. Ответ был коротким. "Очень хорошо!" – заявила артистка.

Напомним, что, по слухам, именно появление в жизни молодой помощницы Татьяны Брухуновой послужило причиной развала 30-летнего брака Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Впрочем, по другим данным, пара давно уже не вела совместный быт, лишь сохранив творческий союз. Тем не менее, сейчас Петросенко (как пару называют в Сети за глаза) заняты разделом совместно нажитого имущества. Это процесс может длиться годами, если экс-супруги не смогут договориться.