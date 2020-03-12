Плотный и мохнатый: раздевшийся Петросян вызвал омерзение

Евгений Петросян решил сделать паузу в работе и укатил в Дубай. Ему составила компанию молодая супруга Татьяна Брухунова.

Несмотря на преклонный возраст (в сентябре ему исполнится 75 лет), Евгений Петросян поражает неуемной энергией, невероятной мобильностью и потрясающей работоспособностью. Кажется, с гастролями юморист объездил весь мир. Долгие годы его сопровождала коллега и жена Елена Степаненко, однако с недавних пор ему составляет компанию молодая помощница (а с декабря 2019 года и супруга) Татьяна Брухунова, которой скоро исполнится 31 год.

Когда стало известно, что брак Степаненко и Петросяна распался, и причиной этого может быть Брухунова, разразился скандал. Оформив развод, бывшие супруги занялись дележом совместно нажитого имущества. Эксперты убеждены, что это может затянуться на годы, если те не придут к консенсусу. В недавнем интервью долго молчавшая Елена Степаненко заявила, что за все простила бывшего мужа, не держит на него зла и даже пожелала ему всего хорошего.

Дела у Евгения Петросяна и вправду идут неплохо. Хорошенько поработав, он отправился отдыхать в ОАЭ. Разумеется, вместе с молодой супругой Татьяной Брухуновой. Интересно, что пара предпочитает не афишировать подробности частной жизни. Они ни разу не выкладывали общие фото, предпочитая, вероятно, чтобы публика их воспринимала по отдельности.

Впрочем, это представляется невозможным, судя по тем комментариям, которые оставляют пользователи Сети под постами Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой в социальной сети "Инстаграм". А свежее фото юмориста и вовсе шокировало подписчиков. На снимке 74-летний артист предстал лежащим на пляже без одежды. "Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон..." – коротко написал он, представ перед общественностью голым по пояс.

Не все фанаты оценили это фото по достоинству. А некоторые и вовсе ужаснулись. "И зачем выставлять голое тело напоказ всем??? показывай своей жене но всем не надо неприлично!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зато под мышками молодец аккуратно побрил", "Фу!", "Как теперь это развидеть???", "Вы прям решили от себя хайпануть?", "О, девочки! Ваганыч-то голенький (сейчас это в трЫнде), – а глазки бесстыжие спрятал!" – высказались пользователи Сети.