Молодая жена Петросяна выставила напоказ аппетитную грудь

Сегодня, 13 марта, исполнился 31 год супруге прославленного артиста Евгения Петросяна. В честь такого события именинница Татьяна Брухунова обнародовала весьма пикантное фото.

По слухам, именно тулячка Татьяна Брухунова стала причиной скандального развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко после более 30 лет совместной жизни. Впрочем, по некоторым данным, в последние годы их брак был скорее на бумаге. Якобы каждый из артистов вел отдельную жизнь, они только выступали вместе.

Оформив развод, Петросян и Степаненко занялись разделом совместно нажитого имущества. Эксперты уверены: если бывшие супруги не пойдут друг другу навстречу, этот процесс может затянуться на годы. Официальный представитель Евгения Петросяна адвокат Сергей Жорин в интервью сказал, что его подопечный и рад бы все побыстрее решить, но уперлась бывшая жена.

Однако в недавней беседе с журналистами Елена Степаненко дала понять, что отпустила бывшего мужа, не держит на него зла и даже пожелала ему всего наилучшего. Таким образом, можно надеяться, что экс-супруги смогут найти общий язык и разделить имущество.

Что происходит в личной жизни Степаненко, неизвестно. А вот Петросян не скрывает, что вполне счастлив, а с декабря прошлого года, говорят, расстался со статусом холостяка. Теперь Брухунова считается его законной супругой, и пара может не скрываться от любопытных глаз. Например, они уже постят фото из одних и тех же мест.

Сейчас супруги отдыхают в ОАЭ – наслаждаются ласковым солнцем и теплым бризом. Обычно закрытая (в прямом и переносном смыслах) Татьяна, предпочитающая прикрывать фигуру одеждой, вдруг расщедрилась и презентовала фанатам снимок, на котором запечатлена в купальнике. "Мне 31, и я счастлива!" – коротко объявила именинница в "Инстаграм".

Поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Многие отметили на снимке грудь Татьяны, выглядывающую из лифа костюма. "Красотка!", "Ого, секс!", "Таня, с днем рождения, Вы красавица!" – высказались подписчики.