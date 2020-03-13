Молодая жена Петросяна выставила напоказ аппетитную грудь

По слухам, именно тулячка Татьяна Брухунова стала причиной скандального развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко после более 30 лет совместной жизни. Впрочем, по некоторым данным, в последние годы их брак был скорее на бумаге. Якобы каждый из артистов вел отдельную жизнь, они только выступали вместе.
Оформив развод, Петросян и Степаненко занялись разделом совместно нажитого имущества. Эксперты уверены: если бывшие супруги не пойдут друг другу навстречу, этот процесс может затянуться на годы. Официальный представитель Евгения Петросяна адвокат Сергей Жорин в интервью сказал, что его подопечный и рад бы все побыстрее решить, но уперлась бывшая жена.
Однако в недавней беседе с журналистами Елена Степаненко дала понять, что отпустила бывшего мужа, не держит на него зла и даже пожелала ему всего наилучшего. Таким образом, можно надеяться, что экс-супруги смогут найти общий язык и разделить имущество.
Что происходит в личной жизни Степаненко, неизвестно. А вот Петросян не скрывает, что вполне счастлив, а с декабря прошлого года, говорят, расстался со статусом холостяка. Теперь Брухунова считается его законной супругой, и пара может не скрываться от любопытных глаз. Например, они уже постят фото из одних и тех же мест.
Сейчас супруги отдыхают в ОАЭ – наслаждаются ласковым солнцем и теплым бризом. Обычно закрытая (в прямом и переносном смыслах) Татьяна, предпочитающая прикрывать фигуру одеждой, вдруг расщедрилась и презентовала фанатам снимок, на котором запечатлена в купальнике. "Мне 31, и я счастлива!" – коротко объявила именинница в "Инстаграм".
Поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Многие отметили на снимке грудь Татьяны, выглядывающую из лифа костюма. "Красотка!", "Ого, секс!", "Таня, с днем рождения, Вы красавица!" – высказались подписчики.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Одиночество- <цензура>!
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Чего боится коронавирус?
Лиона-хамелиона
Жизнь в России
Голосуем! Кто лучший мужчина в шоу-бизнесе?