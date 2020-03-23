"Невероятная беда": Маковецкий об ужасных последствиях коронавируса

Актер Сергей Маковецкий рассказал, как эпидемия коронавируса в Москве отразилась на Театре имени Вахтангова. Происходящее он назвал большой бедой.

По словам звезды театра и кино, учреждение культуры потеряло на возврате билетов 50 миллионов рублей. Ведь с 17 марта по 10 апреля театр не играет ни одного спектакля.

Сергей Маковецкий отметил, что с одной стороны, карантин – это огромные каникулы, а с другой – "невероятная беда для театра". Артист отметил, что у его коллег отменены все гастроли. Коллектив планировал выступить в Южной Корее, Китае, Самаре и Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости.

Также Сергей Маковецкий добавил, что "на месте правительства помог бы и театрам". Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Москве для посетителей закрыты также музеи, филармонии, цирки и кинотеатры.

Как писали "Дни.ру", Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах. В ученом сообществе не исключают, что COVID-19 мог попасть на землю с метеоритом, который взорвался в небе над Китаем в октябре минувшего года.

Напомним, за последние сутки в России было выявлено более 70 новых случаев заражения страшной инфекцией. Большинство заболевших коронавирусом живут в Москве.

