Прилетел с метеоритом: объявлено о внеземном происхождении коронавируса

Предположение о том, что COVID-19 занесен из космоса, первым выдвинул биолог из Кардиффского университета Чандра Викрамасингх. Российский ученый Вячеслав Ильин считает гипотезу достойной внимания.
По его словам, коронавирус могут попасть на нашу планету с метеорита, взорвавшегося в октябре над Китаем. В беседе с РИА Новости Ильин предложил исследовать синтез вирусоподобных ДНК во время подлетов к Международной космической станции.
Темпы заболеваемости коронавирусом по всему миру продолжают расти. На 23 марта выявлено почти 350 тысяч случаев заражения. В лидеры вырвались США: за последние сутки там отмечено более восьми тысяч новых случаев.
В России коронавирусом COVID-19 заражены 438 человек, большая часть – в Москве. Россия ограничила авиасообщение с другими странами: лайнеры будут летать только между столицами и рядом крупных городов, организуются чартерные рейсы для вывоза наших граждан из-за границы.
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 23 марта, объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Правительство выделит дополнительно десять миллиардов рублей на закупку оборудования для диагностики и лечения вирусных заболеваний, будет создана система выявления граждан, которые контактировали с зараженными.
Также кабмин направит дополнительные средства на поддержку фармацевтической отрасли. Минтруду и Минюсту поручено разработать меры по недопущению роста безработицы во время пандемии коронавируса.
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