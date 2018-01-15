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Культура

Селезнева о близости с Державиным: Так стыдно

Наталья Селезнева. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Актриса сделала признание у гроба друга. Они были вместе почти полвека.
прочитано 2708 раз

Пан Ведущий и пани Катарина – этих персонажей телевизионного советского капустника "Кабачок "13 стульев" знала вся страна. Народ судачил даже, что у Натальи Селезневой и Михаила Державина, игравших этих комедийных персонажей, роман. О том, что связывало их на самом деле, актриса рассказала, стоя у гроба коллеги на сцене Театра сатиры. 

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Михаил Михайлович Державин

Михаил Михайлович Державин актер

"Так стыдно про это говорить сегодня, но мы с Мишей очень сильно любили друг друга, – заплакала 72-летняя актриса. – Мы с ним оба Близнецы по знаку зодиака, родились с разницей в четыре дня (Державин – 15 июня 1936 года, а Селезнева – 19 июня 1945-го. – Прим. ред.). И мы с ним были очень близки. Близки именно в понимании природы юмора. Он постоянно надо мной подшучивал, устраивал розыгрыши. Помню, как Миша лежал в клинике питания – хотел похудеть, а я пришла туда с другой проблемой – чтобы потолстеть. Как же он смеялся надо мной!"

Рассказала актриса и про тот самый "Кабачок "13 стульев", который выходил на экраны в 1966-1980 годах. "Режиссер Театра сатиры Валентин Плучек очень ревновал Державина к телевизионному успеху, нехотя отпускал на съемки. А сам Державин страшно переживал, когда его ставили играть в спектаклях в паре с Андреем Мироновым", – призналась Селезнева. 

По ее словам, настоящий счастьем и спасением для Мих Миха стала третья жена, певица Роксана Бабаян. "Она ему была послана Богом, – заверила Селезнева корреспондента Dni.Ru. – Как она самоотверженно заботилась о муже, когда он был тяжело болен! Как старалась продлить его дни! И никогда не роптала, не жаловалась. Их Господь соединил на земле, не иначе". 

Автор: Иван Губкин15 января 2018, 13:46
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