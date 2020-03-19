"Ребенок вас будет стесняться": Тодоренко ударили по больному

По словам светской львицы, первое время она очень беспокоилась из-за того, что ей не удастся совмещать работу и воспитание наследника. Но при поддержке мужа Влада Топалова и родственников ей удалось преодолеть этот сложный для нее этап. Наконец Регина поняла, что после рождения сына она может изменить мир.
"Теперь появился новый смысл жизни: до создания семьи я жила по принципу "брать" (впитывать как губка), сейчас же я продолжаю идти вперед с позицией "давать"", – призналась теледива.
Такой трогательный пост Регина написала под новым видео, которое опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. На записи они с сыном Марком плавают в бассейне. Ролик был снят на острове Бали, где звездная семья отдыхала в январе текущего года.
Многие поклонники признались, что Тодоренко удалось их растрогать. Но нашлись и те, кто умудрился добавить ложку дегтя в банку меда. "Перестаньте кривляться. Ребенок вас будет стесняться", – написала злопыхательница. Регина предпочла оставить злобный комментарий без ответа.
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