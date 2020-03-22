Сафронов одобрил желание сына располнеть до 250 килограммов

По словам наследника звезды, сейчас его вес достигает 242 килограммов и этого недостаточно. Лука Затравкин собирается набрать еще восемь кило, чтобы достичь отметки 250 на весах.
"Для меня важна магия чисел", – сказал сын Никаса Сафронова журналистам. Лука добавил, что 250 килограммов – это вес половозрелого льва, он ассоциирует себя именно с этим животным. "Считаю, что обязан дойти до таких размеров", – сделал шокирующее признание Затравкин.
Лука добавил, что православный пост многие используют как диету, в то время как он, наоборот, собирается растолстеть его соблюдая. Молодой мужчина уверен, что еда, разрешенная для употребления в пост, вопреки распространенному мнению калорийна и питательна.
Затравкин понимает, что прибавка в весе настроит многих против него, у людей появится больше поводов к агрессии в его сторону. Между тем критики Лука не боится, ведь его поддерживает отец. "Поправляйся и никого не слушай!" – процитировал звездного родителя он.
Напомним, сын Никаса Сафронова Лука Затравкин прославился после случая в самолете. Наследник художника застрял в туалете лайнера. Кадры, на которых Затравкина со спущенными штанами извлекают из кабинки, стали сенсацией, сообщает Sobesednik.ru.
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