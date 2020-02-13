"Удар был сильный": с сыном Сафронова на отдыхе произошло горе

29-летний сын Сафронова травмировался в Таиланде. Лука Затравкин рассказал подробности приключившегося с ним несчастья.

В своем инстаграм-аккаунте пианист поведал, что потерял равновесие и упал с лестницы. Боль была настолько сильной, что наследник знаменитого художника обратился за помощью к местным врачам.

Медики осмотрели 240-килограммового пациента и заключили, что пока рентген Луке Затравкину не нужен. Кроме того, чтобы провести более тщательный осмотр, сыну Сафронова надо ехать на другой остров.

Музыкант пообещал поклонникам в соцсети, что в любом случае выдержит эти испытания. "Не все гладко в раю", – отметил Лука Затравкин. Фолловеры пожелали ему скорейшего выздоровления и посоветовали впредь быть осторожнее и внимательнее.

Примечательно, что сын Сафронова сохраняет чувство юмора вопреки всем неприятностям, которые в последнее время на него обрушиваются. Как писали "Дни.ру", во время отдыха музыкант уже успел наступить на морского ежа – к счастью, иглу вовремя вытащили, и все обошлось.

Напомним, в конце 2019 года пианист застрял в туалете самолета – его засосало. Мужчина звал на помощь, пытался выбраться и кричал. К сожалению, пассажир рейса снял происходящее с сыном Сафронова на видео и выложил это в Сеть.