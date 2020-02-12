Опозоренный на всю страну сын Сафронова справился с серьезным недугом

Наследник прославленного художника взял себя в руки и пытается полностью прийти в себя из-за травли и громкого скандала. Залечивать душевные раны пианист отправился в теплые края.
Сын Сафронова признался, что из-за нападок хейтеров у него началась депрессия. Лука болел целых три недели. Его все время спрашивали, как тогда он себя чувствовал. "Да хреново я себя ощущал", – цитирует музыканта Пятый канал.
Избавляться от серьезного психологического недуга Затравкин улетел к Индийскому океану, а именно – на остров Занзибар. Там наследник художник пострадал, пока снимал для своего инстаграм-аккаунта местных экзотических животных.
Сын Сафронова сообщил, что наступил на морского ежа. К счастью, все обошлось благополучно – иглу вытащили. Кроме того, Лука Затравкин обгорел под палящим солнцем. Как писали "Дни.ру", он купил крем с защитой 80 и пошел на пляж купаться. Однако оказалось, что средство не было водостойким. В итоге сын Сафронова получил ожоги.
Напомним, в конце 2019 года двухсоткилограммовый пианист застрял в туалете самолета – его засосало. Мужчина звал на помощь, пытался выбраться и кричал. К сожалению, пассажир рейса снял происходящее с сыном Сафронова на видео и выложил это в Сеть.
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