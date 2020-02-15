Ведущий шоу "Дом-2" рассекретил свою возлюбленную

Влад Кадони приоткрыл завесу тайны личной жизни. Мужчина в День всех влюбленных признался, кем занято его сердце.

Ведущий шоу рассказал, что наконец-то счастлив. Его новой пассией стала одна из участниц "Дома-2". Мужчина поделился, что сразу обратил на девушку, как только та появилось на проекте, однако он не предпринял попыток завоевать ее сердце по разным причинам.

Новой девушкой Влада Кадони стала эффектная брюнетка Ксения Шаповал. В последнее время некоторые заметили: ребята много времени проводят вместе, однако никто не предполагал, что речь идет не только о дружбе. Мужчину напрямую спрашивали, нравится ему Ксюша, но он уходил от ответа. И вот теперь пара подтвердила, что между ними далеко не товарищеские отношения.

Как рассказал телеведущий изданию "Дом-2. Life", он заметил Шаповал, как только та вышла на Лобное место, однако не придал значения своим чувствам. "Появились эмоции, но так как на тот момент она была в отношениях, хоть и несерьезных, я абстрагировался и сообщил о симпатии только после расставания ребят", – откровенно признался Кадони.

Также мужчина отметил, как только поймет, что между возлюбленными зарождаются по-настоящему серьезные чувства, он тут же уведет Ксению Шаповал за периметр. Влад Кадони подчеркивает, что не хочет, чтобы его отношения развивались под прицелом видеокамер.