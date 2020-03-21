"Привыкаем к новому режиму": коронавирус изолировал Кристину Орбакайте от общества

Знаменитость последовала примеру своего сына Никита Преснякова и невестки Алены Красновой. Звезда решила отсидеться дома.
В своем инстаграм-аккаунте Кристина Орбакайте поинтересовалась у фолловеров, самоизолировались ли они. "Привыкаем к новому режиму", – отметила артистка.
Ранее в своем микроблоге избранница наследника Кристины Орбакайте рассказала о том, что они с Никитой Пресняковым уехали за город. По словам Алены Красновой, на карантине она совмещает приятное с полезным, делая фотосессии.
Как писали "Дни.ру", многие россияне стали замечать, что с годами Кристина Орбакайте все больше становится похожа на свою мать, Аллу Пугачеву. Примадонна раньше также прибегла к стоматологической операции – избавилась от щербинки между передними верхними зубами. Внимательные поклонники ранее заметили, что дочери Пугачевой слишком белые и подозрительно ровные зубы. Они предположили, что звезда установила керамические накладки.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
А вы уже сходили в ашан?
Хочу найти мужика
Коронaвирус - это миф?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Что мне делать?
Закрыли границу с Белорусией
Куда бы вы сейчас поехали?