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"Позор!": певицу Бьянку уличили в попытке нажиться на коронавирусе

Бьянка. Фото: instagram.com/biankarnb/
Бьянка выпустила новый трек. Однако подписчики ее инстаграм-аккаунта ополчились на певицу.

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Пока ученые пытаются избавить человечество от нового вируса, некоторые решили заработать на теме пандемии. Недавно 34-летняя певица Бьянка выпустила трек с одноименным названием. Исполнительница спела про то, как на нее покашлял некий парень. "Мамма миа пандемия", – звучат слова в припеве.

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В нем она вспомнила о невозможности выехать за границу и отмену концертов. Также имели место и нецензурные слова в треке. "Еще говорил, что дашь мне бабос, но из-за короны – полный ***". Обложка релиза тоже провокационная. На фото видно, как одна девушка сидит на пятой точке другой, а рядом изгибается третья.

Многие поклонники певицы не восприняли шутку. Более того, они сочли песню неуместной в сложившейся ситуации в мире.

"Кошмар! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", " Да это даже не красиво, фуууу", "Надеюсь, ты не собралась хайпануть на смертях от коронавируса и страхе людей", "Позор!", "Где моя любимая Бьянка, где те хиты", "Решила хайпануть. Банальщина", – написали фолловеры.

Автор: 21 марта 2020, 00:37

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