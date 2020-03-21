"Позор!": певицу Бьянку уличили в попытке нажиться на коронавирусе

Пока ученые пытаются избавить человечество от нового вируса, некоторые решили заработать на теме пандемии. Недавно 34-летняя певица Бьянка выпустила трек с одноименным названием. Исполнительница спела про то, как на нее покашлял некий парень. "Мамма миа пандемия", – звучат слова в припеве.
В нем она вспомнила о невозможности выехать за границу и отмену концертов. Также имели место и нецензурные слова в треке. "Еще говорил, что дашь мне бабос, но из-за короны – полный ***". Обложка релиза тоже провокационная. На фото видно, как одна девушка сидит на пятой точке другой, а рядом изгибается третья.
Многие поклонники певицы не восприняли шутку. Более того, они сочли песню неуместной в сложившейся ситуации в мире.
"Кошмар! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", " Да это даже не красиво, фуууу", "Надеюсь, ты не собралась хайпануть на смертях от коронавируса и страхе людей", "Позор!", "Где моя любимая Бьянка, где те хиты", "Решила хайпануть. Банальщина", – написали фолловеры.
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