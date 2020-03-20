Звезда "Великолепного века" высказалась после обвинений в пиаре на общемировой беде

Знаменитость напомнила, как важно соблюдать правила личной гигиены. Всем, кто хочет оставаться здоровым, Мерьем Узерли порекомендовала отказаться от рукопожатий, чаще мыть руки и соблюдать карантин. Также, по словам звезды "Великолепного века", по возможности необходимо избегать мест с большим скоплением людей.
"Я посылаю чистую любовь и молитвы всем! Мы сейчас столкнулись с огромной глобальной проблемой. Возможно, самой важной проблемой нашего времени!" – написала Узерли в личном "Инстаграм".
Затем знаменитость выразила благодарность всем, кто в это непростое время трудится на благо других людей: врачам, медсестрам, пожарным, стражам порядка. Также звезда сказала спасибо работникам аптек и тем, кто убирает городские улицы. В завершение Мерьем добавила, что проявляет солидарность и старается не забывать об ответственности и любви.
Напомним, не так давно звезду сериала "Великолепный век" обвинили в спекуляции на теме коронавируса. Поклонникам не понравилось, что артистка опубликовала в соцсети селфи в медицинской маске и латексных перчатках. Народ посчитал, что для Мерьем Узерли шумиха вокруг инфекции – хороший повод привлечь к себе внимание.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Хочу найти мужика
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Закрыли границу с Белорусией
Как не заболеть?