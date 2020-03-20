"У меня коронавирус дома": Гулькина за бешеные деньги покупает лекарство от смертельной болезни

"У меня дома свой коронавирус, но только с моими кошаками, – вздыхает артистка. – Заболел один из самых самых котов – самый умный, самый контактный, самый понимающий, который давно стал членом семьи. И ужас в том, что эта болезнь либо заканчивается смертью, либо мы за бешеные деньги покупаем и колем ему лекарство".
Именно поэтому артистке приходится нарушать режим карантина. "Я езжу в магазин за специальным кормом для кота, хожу в ветеринарную клинику за лекарством, – пояснила звезда. – Стараюсь передвигаться на такси, а не на общественном транспорте. Специальной маски у меня нет, а обычная, как я понимаю, не очень-то помогает".
"Что делать, мы все – заложники этой ситуации, – вздыхает Наталия. – Даже то обстоятельство, что впервые за 64 года отменили "Евровидение", говорит о серьезности происходящего. Всю Россию, весь мир усадили по домам – это говорит о многом. Понимаю, что, наверное, грядет нечто такое, от чего глаза у всех могут выкатиться от удивления".
Последняя на сегодняшний день съемка у Наталии была для программы НТВ "Секрет на миллион", которая выйдет в эфир в конце этого месяца. Она длилась шесть часов, теперь артистка ждет, что останется при монтаже. Смотреть передачу она будет вместе с красавицей-дочерью Яной Мандрик, которая на время карантина переехала к знаменитой матери.
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