Объявлено о сенсационном возвращении Малиновской

Продюсер Ольги Бузовой вернет на сцену телеведущую. Маша Малиновская решила снова заняться музыкальной карьерой.



38-летняя знаменитость дебютировала в качестве певицы несколько лет назад. Но старт оказался не очень удачным, и сексуальная блондинка пропала с экранов.

Теперь стало известно, что Маша Малиновская вновь попробует покорить музыкальный Олимп. А поможет ей в этом продюсер Арам Арчер. Под его руководством теледива уже выпустила песню "Я танцую".

Исполнительница призналась в своем "Инстаграме", что ужасно переживает по поводу того, что у нее ничего не получится, но надежда, как известно, умирает последней. "Состояние между счастьем и паникой одновременно. Мне очень важно знать ваше мнение и понимать в правильном ли направлении я двигаюсь", – высказалась о своей новой композиции Маша Малиновская.

Песня в исполнении телеведущей пришлась многим пользователям соцсети по душе. На Машу Малиновскую обрушился поток комплиментов. "Шикарная песня", "У Вас очень круто получается, мне прям нравится, хотя я рокер", "Песня не просто зашла, залетела!", – подбодрили исполнительницу фолловеры.

Примечательно, что в Сети Ольге Бузовой уже советуют. Ведь в лице Маши Малиновской у нее появилась конкурентка.