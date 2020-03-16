"Не вводите в заблуждение": толстеющая Асмус скрывает фигуру

Кристина Асмус показала новый элемент своего гардероба. Актриса решило облачиться в черное.

Многие российские звезды стараются следовать моде и выбирают для образа исключительно трендовые вещи. Так, в сезоне весна-лето 2020 года имиджмейкеры советуют стиль total white look. Белая палитра отлично подойдет женщинам. Но Кристина Асмус, видимо, все равно на моду и обновила свой гардероб отнюдь не трендовой вещью.

В своем инстаграм-аккаунте актриса показала новое фото, где примерила шифоновое черное платье. Известно, что автор такого наряда – модельер Александр Терехов. На Асмус платье сидит свободно. С помощью него можно отлично скрыть недостатки, ведь известно, что черный цвет одежды делает человека стройнее.

Зачем же Кристина выбрала темное платье? Вполне вероятно, актриса прячет под ним свои лишние килограммы. Недавно она рассказывала, что толстеет для предстоящей роли.

Так или иначе, поклонники звезды оценили новый предмет ее гардероба. Некоторые же отметили, что у Асмус слишком большой размер ноги, и под такое платье не подходит обувь, которую она выбрала.

"Как и обычно стройная))) не вводите нас в заблуждение (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", "Очень идет черный", "Размер ноги 42! Вот это лапоть!! Да это просто лыжи!!", "больше на 44 похоже", "А зачем такие большие по размеру босоножки?", "Кристина вам надо закрытую обувь. Нога будет аккуратней смотреться", – написали фолловеры.