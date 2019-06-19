"Отдыхать я не умею": Михалкову в купальнике застукали с бокалом и сигаретой
В личном Instagram актриса опубликовала свежее фото с испанского курорта. Звезда позирует у бассейна, Надежда Михалкова облачена в скромный купальник, а ее голову венчает соломенная шляпка.
"Честно признаюсь – отдыхать я не умею. Ну это же видно по фотографии", – написала знаменитость ниже.
Однако подписчики жалобам артистки не поверили. Внимательные пользователи Сети, обнаружили, что Надежда Михалкова держит в руках атрибуты хорошей вечеринки – бокал вина и сигарету. Звезда предусмотрительно закрыла их стикером в виде чашки кофе, однако забыла заретушировать дым и оставила торчать ножку от бокала.
"Чашка кофе сигарету скрывает 🤣🤣🤣желаю всем так отдыхать! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ножка от бокала видна 😂😂🔥", "Сигарета и вино) Надя 🌸", "😂 Отчего же..) Техника " один бокал кофе" освоена прекрасно! 👍", – смеялись в комментариях интернет-обыватели.
Напомним, Надежда Михалкова вместе с детьми – 8-летней Ниной и 6-летним Иваном – уехала в Испанию на отдых. С отцом своих отпрысков продюсером Резо Гигинеишвили артистка развелась в октябре 2017 года. Несмотря на разрыв экс-супруги продолжают общаться. Ради детей знаменитости поддерживают дружеский контакт.
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