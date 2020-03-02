"Убивает": отец Началовой откровенно о причислении дочери к лику святых

Отец Юлии Началовой поделился своими размышлениями на тему того, как его дочь сделали кумиром после смерти. Отец считает, что ее популярность стала нездоровой.

Со дня смерти Юлии Началовой прошел почти год. Но на ее могиле до сих пор собираются люди, присутствуют толпы поклонников, пишут "Невские новости". Отцу певицы не понятно, почему именно сейчас его дочь обрела такую популярность, и на каком основании некоторые создают из нее культ.

Мысли по этому поводу Виктор Началов выразил в книге воспоминаний о дочери. Там он рассказывает о разных периодах ее жизни, болезни и моменте смерти. Во время написания строк, Виктор задумался, почему люди сначала завидуют человеку, сплетничают, а потом причисляют к лику святых. Ажиотаж, который начался в СМИ весной 2019 года и продолжается до сих пор, "убивает" не только отца, но и остальных родственников.

Также Виктор вспоминает, что раньше добиться ротации на радио Юлии было сложно. Началова редко появлялась и на телевидении. Как только певицы не стало, на экранах начались эфиры передач в ее честь и показы концертов. Виктор считает, что все это лишь грязь и намерен избавить от нее образ Юлии.

Напомним, Юлия Началова умерла в больнице из-за остановки сердца, которая была вызвана абсцессом. У 38-летней артистки обнаружили подагру, диабет и общий сбой в организме из-за анорексии.



