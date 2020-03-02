"Убивает": отец Началовой откровенно о причислении дочери к лику святых

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Понедельник
2 марта
Лента новостей
21:23
Найдена связь между коронавирусом и пивом: поразительные подробности
20:13
Собянин рассказал о мерах по профилактике коронавируса в столице
19:39
В Белгороде полицейский тайком пробрался в чужой автомобиль и уснул
18:19
Ненормальный: Зеленского жестко приложили за неприличное поведение
17:39
Животные из московских приютов все чаще находят новых хозяев
17:04
10 признаков токсичных отношений
16:59
Нельзя помочь: Лыков о приоритетах и неудачах в личной жизни
16:39
Неизвестные распылили газ в метро Санкт-Петербурга
16:29
Звезда сериала "Гранд" рассказала, как избежать развода
16:18
Новейшее американское оружие оказалось поделкой из Китая
16:13
"Руку и сердце проститутке": Лыков раскрыл секрет долгого и счастливого брака
16:12
Будет хуже: доктор Мясников призвал россиян отказаться от ряда лекарств
15:55
"Шрамы остались": мужчина нанес серьезную травму фигуристке Сотниковой
15:50
У молодой мачехи Дарьи Мороз умер ребенок
15:48
Володин предложил создать межпарламентскую комиссию России и Финляндии
15:48
"Бог простит": Малахов встал на колени и впился в грудь Бледанс на корпоративе
15:32
Мадонна упала во время выступления и получила серьезную травму
15:29
Лара Фабиан написала песню для Димаша Кудайбергена
15:19
Опозорившаяся Бочкарева в голом виде поблагодарила россиян
15:14
Известный блогер после смертельной вечеринки с сухим льдом ищет сочувствия в "Пусть говорят"
15:10
Вокалист Iron Maiden везет в Россию свое шоу
15:02
"Алла своего рода тиран": Орбакайте обнародовала неожиданное фото
14:57
Бросивший вызов Путину Эрдоган опозорился на весь мир
14:56
"Я чувствую себя депрессивно": онкобольную звезду "Зачарованных" заставляют выйти из дома
14:54
В Подмосковье мужчине выстрелили в голову
14:48
Собчак вышла из себя после новостей о коронавирусе в Москве
14:24
63-летняя Андрейченко закрутила роман с молодым горячим мачо
14:19
Поклонники бьются в истерике из-за проблем Наталии Орейро
14:13
Затравленному после смертельной вечеринки блогеру рассказали о правилах скорби в "Прямом эфире"
14:11
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
14:00
"Дни.ру" дарят подарки: билеты на выставку кошек
13:53
"Мы не дружим семьями": Матросов о поселившейся по соседству Куликовой
13:51
"Сами разберемся": Рудковская вскипела из-за нападок на сына
13:41
Деньги пенсионеров под угрозой? Старикам в России дали срок до декабря
13:35
Никита Панфилов шесть раз отказывался от работы в сериале "Пес"
13:35
Экс-замминистра обороны СССР погиб в аварии
13:18
Вскрылись проблемы при создании вакцины от коронавируса
13:14
Девочка-подросток из Новгородской области отравилась газом
13:10
Выжившие в бассейне с сухим льдом пришли плакаться на шоу Малахова
13:08
Признавшая бессилие звезда "Великолепного века" решилась на операцию
13:05
"Маленькая сладость": Пелагея умилила россиян семейными видео с дочкой
12:54
В Подмосковье на маленького ребенка упал телевизор
12:45
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
12:40
"Стал иначе смотреть на себя": у Матвеева случилось озарение после интимного момента с мужчиной
12:36
Под Москвой модель подавилась шоколадом и умерла
12:33
Анна Семенович отрезала себе грудь
12:31
Старушку с трудом откачали после ночного контакта с Якубовичем
12:27
"Она умерла?": Сябитову публично "похоронили" заживо
12:20
Высокопоставленный чиновник умер от коронавируса
12:04
"Как для гномов": россияне недовольны поездами через Крымский мост
11:55
Страшная авария под Владимиром унесла человеческую жизнь
11:49
Киношники о создании сериала "Магомаев": Одежду собирали по всей Москве
11:43
Поношенные трусики Бузовой уйдут с молотка
11:42
Даже детские сады: в Москве ввели экстренные меры из-за коронавируса
11:39
Под Петербургом мать попыталась задушить дочь
11:27
Быть в тренде: РИФ+КИБ соберет айтишников со всей страны
11:22
У летевшего транзитом через Москву иностранца диагностировали коронавирус
11:20
"Что он несет!": Пугачева высказалась о болтовне Соседова
11:17
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
11:17
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
11:11
Мария Кожевникова впервые рассказала об измене мужа
11:06
Устроившая вечеринку Муцениеце избавилась от напоминания о Прилучном
11:01
В Краснодаре более 20 детей отравились блинами во время празднования Масленицы
10:53
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
10:48
Календарь красоты на март 2020 года
10:45
Мать Амаяка Акопяна умерла в Москве
10:44
"Слюни текли": Успенская накачала больную дочь наркотой
10:21
В Подмосковье таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком
10:07
Главу МИД Украины погнали в отставку после скандальных слов о 9 Мая
10:05
Показавшая любимого мужчину 72-летняя Ротару сообщила о радости
10:01
"Мне стало гораздо легче": блогер-фармацевт хайпует на трагической смерти мужа
09:57
Россиянам стали реже выдавать кредитки
09:42
На XI фестивале "Из Венеции в Москву" представят юбилейную программу
09:40
Трус и импотент: предавшего Путина Эрдогана жестоко унизили
09:33
В Москве госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус
09:20
Ани Лорак отдала дочь бывшему мужу
09:09
Оплату ЖКХ в России пересмотрят
09:02
Чемпионка Сотникова объявила об уходе из спорта
08:53
Подавись своими миллионами: Резник возмущен подлостью Кудрявцевой
08:42
Волочкова в угаре показала черное белье накануне Прощеного воскресенья
08:25
"Боятся паники": ведущая Первого канала обнародовала страшные данные о коронавирусе в Москве
08:24
Подальше от народа: Пугачеву и Галкина спрятали от бушующего коронавируса
08:22
В Казани мать зарезала одного ребенка и ранила второго
07:48
Ушла из жизни народная артистка России
06:27
"Разрыв аорты": Бабкина сообщила о жуткой смерти в семье
03:26
Звезда сериала "Кухня" в очередной раз стала матерью
00:19
"Минуты полторы": звезда Comedy Club рассказала о своих сексуальных возможностях
22:06
У онкобольной Заворотнюк хотят отнять дочь
20:14
"Две бывших жены": дочь Виторгана перепутали с Собчак
19:00
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве
17:51
"В цирке подрабатываете?": Тодоренко в странной позе всполошила народ
17:51
В Севастополе женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
16:47
Объявлено о неожиданной пользе вспышки коронавируса
16:31
Под Москвой во время празднования Масленицы погибли мужчина с ребенком
16:03
"Судили и затыкали": Лазарев устроил чудовищный скандал на шоу
15:22
Стриженова подвергла себя смертельной опасности
14:07
"Дышать тяжело": у Ефремова серьезные проблемы со здоровьем из-за несчастного случая
13:32
38-летняя Собчак высказалась о беременности
12:56
Путин сообщил о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса
12:35
"Хочется закричать": Рудковская взвыла из-за публичного унижения Билана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поношенные трусики Бузовой уйдут с молотка
Подавись своими миллионами: Резник возмущен подлостью Кудрявцевой
"Что он несет!": Пугачева высказалась о болтовне Соседова
"Уже не помочь": натерпевшейся Муцениеце вынесли суровый вердикт после развода с Прилучным
"Хочется закричать": Рудковская взвыла из-за публичного унижения Билана
"Дышать тяжело": у Ефремова серьезные проблемы со здоровьем из-за несчастного случая
Шоу-бизнес

"Убивает": отец Началовой откровенно о причислении дочери к лику святых

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Отец Юлии Началовой поделился своими размышлениями на тему того, как его дочь сделали кумиром после смерти. Отец считает, что ее популярность стала нездоровой.
прочитано 559 раз

Со дня смерти Юлии Началовой прошел почти год. Но на ее могиле до сих пор собираются люди, присутствуют толпы поклонников, пишут "Невские новости". Отцу певицы не понятно, почему именно сейчас его дочь обрела такую популярность, и на каком основании некоторые создают из нее культ.

ПО ТЕМЕ

"Аж мурашки": отец на всю страну озвучил шокирующие данные о смерти Началовой

На кладбище запретили устанавливать памятник Началовой

Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Мысли по этому поводу Виктор Началов выразил в книге воспоминаний о дочери. Там он рассказывает о разных периодах ее жизни, болезни и моменте смерти. Во время написания строк, Виктор задумался, почему люди сначала завидуют человеку, сплетничают, а потом причисляют к лику святых. Ажиотаж, который начался в СМИ весной 2019 года и продолжается до сих пор, "убивает" не только отца, но и остальных родственников.

Также Виктор вспоминает, что раньше добиться ротации на радио Юлии было сложно. Началова редко появлялась и на телевидении. Как только певицы не стало, на экранах начались эфиры передач в ее честь и показы концертов. Виктор считает, что все это лишь грязь и намерен избавить от нее образ Юлии.

Напомним, Юлия Началова умерла в больнице из-за остановки сердца, которая была вызвана абсцессом. У 38-летней артистки обнаружили подагру, диабет и общий сбой в организме из-за анорексии.


Автор: 2 марта 2020, 21:54

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Д о л б о ё б.
1

Популярные темы форума

Политика

Главу МИД Украины погнали в отставку после скандальных слов о 9 Мая
Трус и импотент: предавшего Путина Эрдогана жестоко унизили
"Упирается в стену": европейцы ударили Зеленского ножом в спину
Володин рассказал о самом важном законе февраля

Шоу-бизнес

Панайотов опять в пролете: Первый канал назвал участника "Евровидения"
"Убивает": отец Началовой откровенно о причислении дочери к лику святых
"Я обнимаю себя": больная раком звезда "Зачарованных" нашла слабое место недуга
"Никто живым не выбирался": Харламов поглумился над передачей Малышевой

Проишествия

Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
"Мне стало гораздо легче": блогер-фармацевт хайпует на трагической смерти мужа
Обнародовано видео последних минут жизни жертв банной вечеринки в Москве

Lifestyle

В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова впервые рассказала об измене мужа

Актрисе задали щекотливый вопрос
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: билеты на выставку кошек

Выставка кошек "Кэтсбург" отметит юбилей
Общество

"Боятся паники": ведущая Первого канала обнародовала страшные данные о коронавирусе в Москве

Реальную статистику поставили под сомнение
Шоу-бизнес

Анна Семенович отрезала себе грудь

Певица отметила круглую дату

Гороскоп

Календарь красоты на март 2020 года
Совет на выходные
Гороскоп на март
Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Чемпионка Сотникова объявила об уходе из спорта
Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова
"Пахать и пахать": Мария Шарапова объяснила свой уход из тенниса
Сын Роналду выложил в Сети фото с голым отцом и в одночасье стал звездой

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
"Больше никогда в жизни": люди отказывается от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+