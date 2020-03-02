"Никто живым не выбирался": Харламов поглумился над передачей Малышевой

Инстаграм-аккаунт Гарика Харламова состоит, в основном, из отрывков передач Первого канала. Он сопровождает публикации смешным текстом, но иногда происходящее на съемках программ и без того комично, и комментарии бывают просто излишне.
На этот раз комика впечатлил выпуск "Жить здорово!", где ведущей выступает Елена Малышева. В эфире передачи женщине из зала вправил шею мануальный терапевт. Происходящее на экране, действительно, удивляет, но Гарик решил немного пошутить и смонтировал отрывки передачи так, будто гостье шею вовсе сломали, ведь на последнем кадре пациентка предстает в бандаже.
"Вот так мы ее и отправляем", – заканчивает Малышева этими словами.
Подписчики Харламова были удивлены, какой хруст издается при совершении манипуляций доктора. Некоторые предположили, что шея пациентки, действительно, могла поломаться.
"Хорошо,что голову не оторвали.А то в руки бы потом дали (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", "Оттуда еще никто живым не выбирался", "сломали шею и норм. Россия-медицина. Гарик, спасибо", "Искалечили а не вылечили", "Ну нафиг я за звездочкой в аптеку", – пошутили фолловеры.
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