Алексей Панин обвинил Гарика Харламова в предательстве

По словам артиста, видео, где он сношается с собакой, фикция. Впрочем, ему никто не верит. Алексей признался, что обвинения в зоофилии причиняют ему боль. Обиднее всего звезде вспоминать шутки юмориста Гарика Харламова.
Алексей Панин стал гостем в ютуб-шоу Давида Манукяна. Он рассказал, что, когда был востребованным артистом, не замешанным в скандалах, его часто приглашали в Comedy Club.
"Все прыгали на задних лапах: "Лешенька, Лешенька!" Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал. Я бы просто с морально-этической точки зрения не позволил себе оскорбить человека. Ни один нормальный артист не пошутил про собак. Никто это публично не комментировал. А когда Гарик, с которым мы на последней встрече обнимались и целовались в десны, сделал это, мне было неприятно", – пожаловался Алексей.
Напомним, что запись якобы половых утех Панина и собаки появилась в Сети четыре года назад. Артисту удалось доказать, что в кадре другой мужчина.
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