"Будут благоухать": Лолита стала подрабатывать прачкой после выступлений

Эстрадная певица Лолита Милявская продолжает делиться с поклонниками снимками с гастролей. На этот раз артистка опубликовала кадры не со сцены, не из гримерки, а из ванной гостиничного номера. Певицу сняли на видео во время того, как она стирала одежду своего коллектива в раковине.
"Вот, клавишнику уже выстирала. Смотри, вот это у меня ополаскивается. А здесь – гитарист и барабанщик. Тут еще мои шмотки. Если кому надо, я после концертов подрабатываю", – говорит Лолита.
В комментарии певица объяснила, что ей пришлось стирать вещи самой после того, как был уволен костюмер. По какой именно причине сотрудница покинула команду, Милявская не уточнила.
"Вспомнила молодость, стирка в раковине. Зато мои любимые музыканты будут благоухать (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)" – написала артистка.
Поклонники восхитились простотой и трудолюбием Лолиты, они написали в комментариях комплименты в адрес певицы.
"Какая вы прекрасная, я восхищаюсь вами!", "Лолита, ты не перестаешь поражать! Серьезно ты можешь выйти из любой ситуации!", "С Королевами такое случается... На то они и Королевы, что могут все", "Ну мужчины то могли и сами постирать себе футболки)) Эх Лолита, как всегда балуете мужчин", – отметили фолловеры.
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