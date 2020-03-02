Известный блогер после смертельной вечеринки с сухим льдом ищет сочувствия в "Пусть говорят"

Екатерина Диденко пришла в студию "Пусть горят" через пару дней после гибели мужа и друзей во время праздника. Она вышла к зрителям и со слезами на глазах попыталась объяснить свою позицию и найти поддержку.

Как заявила блогер, ее муж подготовил ей сюрприз – 25 килограммов сухого льда. Она была не в курсе, какой именно подарок сделает супруг, хотя пыталась узнать подробности. "Получился вот такой сюрприз трагический – на мой день рождения не стало моего мужа, отца двоих малышей", – заливаясь слезами рассказала Екатерина. Оказалось, что супруги были вместе более десяти лет и воспитывали двоих маленьких детей.

Некоторые участники программы посчитали, что девушка, которая вела страницу в соцсетях на медицинскую тему, должна была предотвратить купание в ядовитой жидкости. Однако блогер заверила, что все произошло в считаные секунды, а также она не знала, какое количество сухого льда вывалили в бассейн. Валентин Диденко перед тем, как закинуть вещество в воду, зачитал инструкцию, в которой четко было сказано: при взаимодействии с жидкостью случается химическая реакция – выделяется углекислый газ. Все факты говорят против участников праздника. Никто не может понять, как взрослые люди, среди которых были якобы медицинские эксперты, не предотвратили трагедию?

Однако больше всего претензий у подписчиков и общественности вызвали последующие действия Екатерины Диденко. Уже после случившегося, когда пострадавших увезли на скорой, девушка вела прямой эфир в "Сторис", где рассказывала о состоянии близких. Потом она сообщила фолловерам, что мужа и двоих друзей нет в живых. Многие посчитали такое поведение недопустимым. Однако в студии "Пусть говорят" в отличие от "Прямого эфира" вдова все же услышала слова поддержки и сочувствия. Люди, которые также столкнулись с потерей родных, рассказали о своем опыте. Некоторые предположили, что такая открытость Екатерины – это состояние аффекта, так как девушка пока до конца не понимает, что произошло.

"Человек воспринимает своих подписчиков как своих друзей – это люди, которым не безразлично, чем человек занимается. Я не вижу ничего грешного в том, что что девушка тем людям, которые интересуются тем, что произошло, говорит от первого лица", – прокомментировал ситуацию общественный деятель Антон Цветков.

Журналист Олег Лурье выдвинул теорию о том, что Екатерина Диденко неплохо заработала на случившемся, ведь число фолловеров ее инстаграм-аккаунта выросло на 400 тысяч, а она получает прибыль от блога. "Хайп идет параллельно. После трагедии начался рост подписчиков. Это очень выгодно", – считает мужчина.