Затравленному после смертельной вечеринки блогеру рассказали о правилах скорби в "Прямом эфире"

Многие участники осудили Екатерину Диденко за "Сторис", которые она выкладывала сразу после трагедии. В шоу "Прямой эфир" они обвинили блогера в ее открытости в социальных сетях, которую она демонстрировала после смерти мужа.

Как отметил Андрей Малахов, слишком много споров вызывает вопрос о том, стоит ли во время трагедии в инстаграм-аккаунте выходить в эфир из реанимации и записывать видео с рассказом о смерти мужа, не забывая накладывать фильтры. Девушка после трагедии делилась с подписчиками тем, как проходит лечение ее друзей. Также она публиковала "Сторис", на которых плакала после известий о гибели супруга и близких знакомых.

Мария Погребняк поделилась мнением о том, что вся вечеринка – это хайп. "Когда у твоего любимого человека день рождения, хочется сделать ему приятное. А она стремилась к хайпу, к просмотрам", – объяснила девушка свою позицию. Эвелина Бледанс встала на защиту блогера, отметив, что та просто не знает, как по-другому жить, ведь привыкла всем делиться с фолловерами. Она назвала подобные проявления болезнью XXI века.

К шоу присоединилась подруга Екатерины Диденко, которая не смогла прийти на вечеринку. Дарья Сафронова уверена, что это лишь эмоциональная реакция, а не погоня за популярностью и не желание набрать новых подписчиков на теме смерти. Журналистка Диана Пегас яростно стала доказывать, что последнее, о чем должен думать человек после трагедии, это о том, чтобы делиться этим с подписчиками.

Блогер Лилия Абрамова считает, что Екатерина Диденко не осознала масштаб беды.

"Самое ужасное, что эта особа не понимает, что произошло, и ищет у подписчиков слова поддержки. Она хочет, чтобы ее пожалели, она не понимает, что она в этом виновата. Это ее был день рождения", – набросилась на девушку юмористка.

Однако не все согласны с такой жесткой позицией. Елена Сажина, тоже блогер, отметила, что никто не знает, как поведет себя в такой ситуации, а Диденко просто привыкла так жить – делиться всем происходящим с фолловерами. Участники смертельной вечеринки пытались доказать, что это их образ жизни – показывать все в "Сториз", мол, они так привыкли, поэтому нельзя их винить за подобные проявления эмоций. Но вот все остальные участники "Прямого эфира" не согласны с такой позицией и считают, что Екатерина Диденко должна забыть про "Инстаграм" после случившегося и понести ответственность за свои поступки по закону.

Напомним, трагедия произошла 28 марта в одном из столичных банных комплексов. Блогер отмечала свой 29-й день рождения. Муж решил устроить ей сюрприз и заказал 25 килограммов сухого льда, которые опрокинули в бассейн. Из-за реакции вещества в контакте с хлорированной горячей водой несколько человек получили химические ожоги дыхательных путей. Трое человек погибли – муж блогера и двое друзей.