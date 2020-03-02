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"Сами разберемся": Яна Рудковская вскипела из-за нападок на сына

Яна Рудковская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Рудковская эмоционально ответила критикам методов ее воспитания. Пользователи Сети считают, что продюсер избаловала семилетнего наследника.
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В "Инстаграм" появился ролик, в котором сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша показывает свои игрушки. Пол в детской Гнома Гномыча усыпан всевозможными пистолетами и автоматами, а также пульками от них.

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Некоторые россияне назвали видео антипособием по воспитанию детей, а сына Рудковской – избалованным ребенком. Кроме того, они посоветовали продюсеру отдать часть игрушек на благотворительность. Публикация собрала множество едких комментариев с нападками на мальчика и его родителей.

Яна вскипела из-за подобной травли и ответила хейтерам в своем инстаграм-аккаунте. Она заявила, что ее ребенок должен играть в то, что ему нравится. По словам супруги фигуриста, Саша эти игрушки заслужил, поскольку, как и знаменитый отец, живет на льду. "Спорт – его жизнь, и у этого мальчика точно есть мечта!" – высказалась продюсер.

"Поучайте лучше ваших паучат, а мы как-нибудь сами со своими разберемся", – отметила Яна Рудковская. Она пожелала скептикам, чтобы у их детей тоже была настоящая мечта, как у ее сына. 

Ранее Яна Рудковская пожаловалась, что коронавирус нарушил ее планы. Продюсер отменила поездку на Мальдивы, куда хотела отправиться в отпуск. 

Автор: 2 марта 2020, 13:51
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Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

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