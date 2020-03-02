"Сами разберемся": Яна Рудковская вскипела из-за нападок на сына

В "Инстаграм" появился ролик, в котором сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша показывает свои игрушки. Пол в детской Гнома Гномыча усыпан всевозможными пистолетами и автоматами, а также пульками от них.
Некоторые россияне назвали видео антипособием по воспитанию детей, а сына Рудковской – избалованным ребенком. Кроме того, они посоветовали продюсеру отдать часть игрушек на благотворительность. Публикация собрала множество едких комментариев с нападками на мальчика и его родителей.
Яна вскипела из-за подобной травли и ответила хейтерам в своем инстаграм-аккаунте. Она заявила, что ее ребенок должен играть в то, что ему нравится. По словам супруги фигуриста, Саша эти игрушки заслужил, поскольку, как и знаменитый отец, живет на льду. "Спорт – его жизнь, и у этого мальчика точно есть мечта!" – высказалась продюсер.
"Поучайте лучше ваших паучат, а мы как-нибудь сами со своими разберемся", – отметила Яна Рудковская. Она пожелала скептикам, чтобы у их детей тоже была настоящая мечта, как у ее сына.
Ранее Яна Рудковская пожаловалась, что коронавирус нарушил ее планы. Продюсер отменила поездку на Мальдивы, куда хотела отправиться в отпуск.
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