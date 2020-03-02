Старушку с трудом откачали после ночного контакта с Якубовичем

После всенародного кастинга, заняв место ведущего и решив, что передача не продержится и полугода, в 1992-м Леонид Якубович предложил Владиславу Листьеву собственную концепцию. Мол, капитал-шоу должно быть "не про то, во что играют, а про тех, кто в это играет".
Листьев дал согласие, и с этого момента в "Поле чудес" акцент стал делаться не на процессе угадывания слова, а на личностях и историях жизни игроков. Причем журналист, будучи всенародно любимым и популярным, еще несколько раз появлялся в проекте на правах соведущего.
"Однажды мы с Владом поздно вечером проезжали вместе на машине какой-то поселок и захотели молока, – рассказал Якубович. – Постучались в один дом – открыла старушка с платком на плечах. Увидела меня и тихо сказала: "Ой, Якубович!" Увидела стоящего сзади Влада и продолжила: "И Листьев..." После этого сползла по стенке – упала в обморок".
"Старушку мы откачали. Потом были нам, конечно, и молоко, и чаепитие. Мы еще раз убедились, что Листьева знает и любит вся страна", – сообщил Якубович в документальном фильме Первого канала "Влад Листьев. Зачем я сделал этот шаг?".
Напомним, что Влад Листьев был убит 1 марта 1995 года. Имя преступника и его мотивы неизвестны.
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