"Ему бы такую": оскорбленный Леонид Якубович набросился на сенатора

Сенатор не пожалел жестких слов в отношении ведущего программы "Поле чудес" на Первом канале. Он раскритиковал его за жалобы на пенсию. Так, сенатор заявил, что Леониду Якубовичу не стоит сетовать на социальную выплату в размере 23 тысяч рублей.
Рязанский заявил, что звезды могли бы и помолчать. Он уверен, что жаловаться на пенсию имеют право только труженики. Леонид Якубович молчать не стал.
"Ну, пусть он мне это в глаза скажет", – набросился на сенатора шоумен. По словам Леонида Якубовича, ему бы такую пенсию, как у него зарплата, сообщает Telegram-канал "Подъем".
Напомним, ранее многие представители российского шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии. Многие отмечали, что им пришлось бы совсем плохо, если бы не надбавка от мэра Москвы Сергея Собянина в тридцать тысяч рублей.
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