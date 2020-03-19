Седокова увела мужа у беременной Гордон

Девушка назвала правозащитника вспыльчивым человеком, который поднимал на нее руку и постоянно оскорблял. Когда она вынашивала ребенка, мужчина периодически выгонял ее из дома, а под конец беременности вообще оставил женщину без средств к существованию и крыши над головой. Кате Гордон пришлось переехать в больницу, так как она не хотела обращаться за помощью к родителям.
Также Сергей Жорин постоянно ей изменял и даже не скрывал этого, хвастаясь сексуальными похождениями. Среди его любовниц были и весьма известные люди, например, бывшая солистка группы "ВИА Гра". "Я беременная, лежу, Седокова выкладывает фотографию. Вижу наши обои и плинтус. Я пишу "Седокова, может, я рожу хотя бы? Анечка, ты чего, ты ж такая у нас хорошая". Она: "Ой, а вы в браке?". "Да, я беременна", – вспоминает женщина.
Как отметила юристка, на тот момент у пары не было "плотных" отношений. Они постоянно ссорились – за месяц могло произойти несколько громких скандалов с драками. "У нас была примирительная часть – длилась она полнедели, – потом он меня выгонял или бил. Потом он приходил извинялся, я возвращалась. Это была болезнь. Это была не любовь, а трешняк", – рассказывает Катя Гордон.
Популярные темы форума
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
одиночество
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Закрыли границу с Белорусией
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?