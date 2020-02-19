Вид кардинально изменившейся Седоковой стал сенсацией

Анна Седокова любит показывать себя в "Инстаграм" с самых выгодных ракурсов. Ее новые снимки всегда собирают много лайков, а также восторженные комментарии поклонников. На этот раз звезда снова решила поэкспериментировать с внешностью, а результаты показать подписчикам.
На этот раз певица не просто покрасила волосы. Анна на время отказалась от образа привлекательной дивы и решила попробовать стиль хип-хоп. Седокова стала выглядеть более молодежно. В кадре на ней свитшот с принтом и лосины. Карий цвет глаз с помощью линз сменился на голубой.
Коллеги певицы по шоу-бизнесу пришли в восторг от нового образа и решили прокомментировать публикацию.
"Мне так нравится этот стиль!" – написала Виктория Боня. "Класс", – добавила Рита Дакота.
Стоит отметить, что поклонники неоднозначно отнеслись к экспериментам Анны. Среди подписчиков оказались те, кто не заметил перемены. Некоторые обратили внимание на обработанное в фоторедакторе лицо певицы.
"Перефотошопили лицо", "Кусок носа зафотошопила с правой стороны", – написали фолловеры Седоковой.
Спустя сутки оказалось, что новый образ Анны оказался временным. Впервые в своей жизни артистка решила сделать челку, о чем рассказала в "Инстаграм".
"Этого не ожидали от меня даже близкие", – подписала публикацию певица.
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