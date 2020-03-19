"Сильная баба должна постоять за себя сама": Гордон плюнула в Валерию после нападок Пригожина

Екатерина Гордон стала новой героиней ютуб-шоу "Алена, блин!". Женщина пояснила свою позицию по отношению к певице Валерии и ее мужу, которые решили пойти в политику.

Юристка в интервью рассказала, что не верит в искренность намерений звездной пары. Она считает, что людям, далеким от темы, не стоит лезть в вопросы, которыми занимаются профессионалы. Скандальный адвокат заявил, что есть множество людей, которые положили жизнь на борьбу за права соотечественниц. "И когда мне поутру говорят, что партия женщин будет организована под Валерию, я говорю "What?!" А она тут причем?" – удивляется правозащитница.

Девушка заверила, что не имеет ничего против певицы как творческой единицы, однако до недавнего времени не было известно о ее социальных инициативах. "На мой взгляд, Валерия – не тот персонаж, который может объединять. А дальше я уже получаю от Иосифа Пригожина комментарий в духе того, что я жаба, долбанутая, ну и понеслось", – считает Катя Гордон.

Юристка уверена, что сейчас существует множество проблем в "женском" вопросе на уровне государства, поэтому для их решения нужно иметь твердую позицию. Девушка рассказала, что некоторое время назад обратилась к певице и продюсеру за помощью. Тогда юристку побил муж – известный адвокат Сергей Жорин. Однако звездная пара не оказала поддержки.

"В матерной переписке, которая длится у нас с Иосифом Пригожиным в What's app уже два дня, он мне говорит, что мы там что-то недопоняли, и партия "Сильных женщин" – я ее называю партия "Пыльных женщин" – она там про другое", – высказалась Гордон.

Также она нашла забавным, что инициативу в ярко выраженном гендерном вопросе проявляет мужчина. "У нее, как у человека, который хочет возгласить партию "Сильных женщин", из-под полы выглядывает Шрек, как его в народе называют, и за нее отбивается. Сильная баба должна уметь постоять за себя сама", – уверена юристка.