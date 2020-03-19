Проклятый коронавирус: беременная дочь Глаголевой забаррикадировалась дома

Анастасия, младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой, на сносях. В конце февраля она сообщила поклонникам, что ждет второго ребенка. Но тогда, конечно, и подумать не могла, как изменится мир вокруг.

Накануне жена нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина показала, как они ходят в продуктовый супермаркет и сметают с полок все. "Третий день подряд у нас вот такие закупки. Александр Михайлович закупает все, что можно. Все необходимое точно есть", – сказала Анастасия. Правда, не все ее подписчики в "Инстаграм" оценили такой порыв.

Знаменитости поддались панике из-за пандемии коронавируса, который активно распространяется по миру. Жертвами инфекции стали уже более восьми тысяч человек. Анастасия скоро станет матерью, поэтому надо ответственно подходить ко здоровью. Вот и решилась она на крайние меры.

"Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем выходить в общественные места, в том числе продуктовые магазины, – пояснила дочь Глаголевой. – Это лишние риски, а в моем положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую".

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса и закрыл границы. По состоянию на 13 марта там было зафиксировано 1629 случаев заражения коронавирусом, 41 человек скончался.