Боня рассекретила наживающихся на коронавирусе спекулянтов

Виктория Боня снова высказалась по поводу пандемии коронавируса. На этот раз она назвала происходящее мировым заговором.

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня улетела в Канны, чтобы отпраздновать день рождения и побыть с родными. Однако телеведущую не могут оставить в покое журналисты, которые звонят и предлагают ей приехать на съемки программ о коронавирусе. Звезда отметила, что уже давно высказалась по этому поводу и тратить свое время не намерена.

Однако Боня снова сделала смелое заявление по поводу ситуации в мире. Телеведущая считает, что коронавирус – это идеальный объект для различных спекуляций. В пример она привела корпорации, стоимость которых в несколько десятков ниже цифр, представленных акционерам. "Страны закредитованы по самые уши, и отдать эти кредиты просто невозможно. Но в любом, даже самом простом договоре есть пункт о форс-мажоре. Условиях, при которых договор аннулируется (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)", – сказала она.

Кроме того, звезда вспомнила о пожарах, которые происходили в 2019 и 2020 годах. По ее мнению, катаклизмы не смогли стать тем самым форс-мажором. Также не удалось развязать войну с Ираном. Но коронавирус "зашел на ура".

Виктория обратила внимание на то, что Дональд Трамп ограничил авиасообщение в Нью-Йорк всего после шестой смерти от COVID-19. "Война идет. Промышленность, логистика, мировая торговля, туризм и море других сфер остановлены. А, значит, банкротятся <...> их можно будет скупать за бесценок", – считает Боня.

Телеведущая допускает тот факт, что в Китае произошел передел власти, а в Италии запугивают всех, чтобы запросить кредиты и обнулить выплаты.