Тяжелобольная Слуцкая взвыла из-за отсутствия помощи

Как выразилась спортсменка, любой маме требуется любовь и забота. И если первое дарят дети и мужчины, то со вторым сложнее. Ирина Слуцкая рассказала, что завидует тем, у кого есть няни, а также бабушки и дедушки, которые всегда "на подхвате". Она призналась, что ей не хватает поддержки со стороны.
Женщина отметила, что у нее есть помощница по дому, которая является ее главной союзницей в борьбе с пылью и грязной посудой. Она отметила, что старшие дети также периодически делают что-то по хозяйству. Ирина считает, что все-таки "творческий беспорядок" в жилище исходит от нее. Причиной она назвала то, что все детство провела в однокомнатной квартире с родителями. Оказывается, все личное пространство будущей Олимпийской призерки умещалось на двух квадратных метрах за шторкой, а на столе всегда был бардак.
Напомним, что впервые Ирина Слуцкая стала матерью в 2007 году, причем никто не мог ожидать такого поворота событий, ведь у спортсменки – редкое тяжелое заболевание, которое обычно не позволяет иметь детей. Вторую дочь женщина родила спустя несколько лет. Третью малышку она решила родить уже в зрелом возрасте – в ноябре прошлого года она подарила своему второму мужу девочку, которую назвали Кирой.
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