Диана Арбенина сразила наповал женственностью и утонченностью

Певица вошла в состав жюри. Лидер группы "Ночные снайперы" вручила победителям статуэтки в виде Золотых Сирен. Поклонники Дианы Арбениной были удивлены переменами во внешности знаменитости.
Фото артистки опубликовал журнал "7Дней". Для выхода в свет Диана Арбенина выбрала белое платье жемчужного оттенка, дополнив образ черным пиджаком с разрезами на рукавах. При этом она использовала минимум косметики и бижутерии, что сделало образ звезды лаконичным и элегантным.
Некоторые гости церемонии признались, что сначала не узнали Диану Арбенину. Отметим, что помимо нее в жюри музыкального мероприятия вошли Яна Рудковская, Шура Би-2, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Игорь Николаев, Дима Билан и другие представители шоу-бизнеса.
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